Amazon-Zusteller schlägt Ladeninhaber krankenhausreif

Weil ein Amazon-Paketzusteller zweimal ein Geschäft anfahren musste, hat er dessen Inhaber so stark verprügelt, dass er ins Krankenhaus musste.

"Du wirst in Deinem Blut ersaufen"

Das Geschäft war über Mittag geschlossen. Der Zusteller war darüber so sauer, dass er den Inhaber beschimpfte. Der verwies ihn des Ladens. Mit den Worten " Du wirst in deinem Blut ersaufen " verließ der Zusteller das Geschäft und kam kurz später wieder, erzählt Peter Schulte: " Plötzlich flog die Tür auf, der Fahrer und ein weiterer Mann schlugen sofort auf mich ein. Als ich schon am Boden lag, traten und schlugen sie weiter. Erst als ein Kunde in das Geschäft kam, ließen die Angreifer von mir ab und flüchteten. "

Rippenbrüche und Gehirnerschütterung

Peter Schulte - Geschäftsinhaber

Die beiden Männer zertreten seine Brille und zerstören Inventar. Mit zwei gebrochenen Rippen und einer Gehirnerschütterung kommt der 68-jährige ins Krankenhaus. Die Polizei stellt die beiden mutmaßlichen Schläger. Gegen sie wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach WDR Anfrage: Amazon entschuldigt sich