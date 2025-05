"Hier sieht alles super aus" , findet Rainer-Maria Roedenbeck. Er steht in leuchtender Warnweste an der Kante eines Schachts, durch den neue Glasfaserkabel verlegt werden. Weil die Stadt Wülfrath gerade auf einen Schlag Glasfaseranschlüsse im gesamten Stadtgebiet erhält, braucht es Menschen, die die entsprechenden Baustellen begutachten.

Reaktivierte Rentner unterstützen Bauaufsicht

Rainer-Maria Roedenbeck begutachtet eine Baugrube

Eigentlich alles ganz normaler Alltag in einer Stadtverwaltung. Aber: Roedenbeck ist schon 74. Seit Anfang März arbeitet er mit zehn Stunden die Woche in der Bauaufsicht und fährt dienstags und donnerstags von Baustelle zu Baustelle.

"Wir leiden wie viele Kommunen unter dem aktuellen Fachkräftemangel" , erklärt Wülfraths Personalamtsleiter Marcus Benner. "Und da sind wir auf die Idee gekommen, Leute aus dem Ruhestand zu aktivieren, die noch rüstig und interessiert sind."

Erfahrung im Bau gesucht

Schauen, ob alles nach Plan läuft

Bis auf das Alter läuft alles, wie bei anderen Bewerbungen auch: Man muss nicht zwingend vorher schon dort in der Abteilung gearbeitet haben, braucht aber Erfahrung im Bauingenieurswesen und am besten ein wenig Kenntnis von Verwaltungsrecht - so wie Roedenbeck, der schon in diversen Bereichen der Baubranche gearbeitet hat, wie etwa im eigenen Baubüro. Er ist Wülfrather und kennt daher den Zustand der städtischen Straßen, was ihn noch mehr motiviert, sich einzubringen.

Zuvor hat er während der Hochphase der Grundsteuer-Umstellung im Finanzamt ausgeholfen. Nun also die Bauaufsicht in Wülfrath. "Meine Frau hat vor Jahren gesagt, wenn ich noch eine weitere Sache annehme, lässt sie sich scheiden. Das hat sie jetzt zum Glück nicht gemacht, sondern hat Verständnis."

Stadt will Programm auf Straßenbau ausweiten

Im Schacht werden Glasfaserkabel verlegt

Denn die Arbeit draußen bei Wind und Wetter macht ihm Spaß. " Ich bin fit, ich mache gern Sport - alles, was mich auf Trab hält, hält ja auch gesund." Und laut den Kollegen klappt die Integration bestens. Außerdem habe sich in den Jahrzehnten auf der Baustelle nicht viel verändert, findet Roedenbeck. "Das ist halt nach wie vor Knochenarbeit. Hier im Tiefbau genauso wie ja auch im Hochbau."

Die Stadt will das Programm auch auf weitere Bereiche ausweiten, wie Personalamtschef Benner sagt: "Wir brauchen auch Menschen, die uns helfen, Straßen zu bauen. Also, wenn sich jemand findet, der noch fit ist und schonmal Straßen gebaut hat - am besten für eine Kommune - kann der sich gerne bei der Stadt Wülfrath bewerben."

Der Vertrag von Rainer-Maria Roedenbeck läuft nun noch bis Ende des Jahres. Und dann? "Ja, dann schauen wir mal, was ich als nächstes mache" , sagt er. An einen Ruhestand im Wortsinne denkt er also weiterhin nicht.

Unsere Quellen:



Recherche und Gespräche vor Ort

Stadt Wülfrath

