Wülfrather Kalkwerk will klimaneutral werden

Der Plan ist ehrgeizig: Der Kalkhersteller Lhoist in Wülfrath plant eine Anlage, mit der das klimaschädliche CO² abgeschieden und aufgefangen werden kann. Das Unternehmen hat nämlich ein großes Problem: Der Kalkstein, den Lhoist in Wülfrath abbaut, enthält CO², und das wird bei der Verbrennung frei gesetzt. Es lässt sich also nicht vermeiden. Stattdessen soll es künftig abgeschieden und unterirdisch eingelagert werden.

Kohlendioxid soll in Norwegen eingelagert werden

Der Kalkofen setzt pro Jahr Millionen von Tonnen CO2 frei

Schon in wenigen Jahren will Lhoist die Anlage in Betrieb nehmen. Das CO² soll dann verflüssigt und nach Norwegen transportiert werden, wo es dann tief in der Erde gespeichert wird.

Abnehmer des umweltfreundlich produzierten Kalks soll vor allem der Stahlhersteller Thyssen Krupp sein, der sein Stahlwerk in Duisburg klimaneutral umbauen will.

Bei der Stahlherstellung werden große Mengen an Kalk benötigt. Als einer der wichtigsten Kunden des Wülfrather Kalkwerks will Thyssen Krupp auf grünen Kalk aus Wülfrath setzen.

Unterstützung von der Landesregierung

Auch die Landesregierung unterstützt das Wülfrather Vorhaben. "Die Kalkindustrie gehört zu einer der wenigen Branchen mit unvermeidbarer CO²-Entstehung", sagte Landeswirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch im Wülfrather Kalkwerk.

Kalk sei bei der Stahlherstellung, aber auch etwa in der Landwirtschaft kaum ersetzbar. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Branchen sei "beispielgebend auf dem Weg in eine klimaneutrale Zukunft."

CO²-Speicherung noch Zukunftsmusik

Eine Million Tonnen Kohlendioxid will Lhoist im Jahr künftig binden. Das entspreche dem CO²-Fußabdruck von mehr als 120.000 Menschen, sagt Lhoist. Das ganze Projekt ist allerdings noch Zukunftsmusik. Das Unternehmen plant, dass die Anlage zur Abscheidung des Kohlendioxids "in wenigen Jahren" i n Betrieb gehen solle. Eine Jahreszahl wird aber nicht genannt.

