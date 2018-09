Kreis Wesel könnte Wolfsgebiet werden

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz untersucht, ob der Kreis Wesel künftig zum Wolfsgebiet erklärt wird. Dort und im Nachbarkreis Kleve wurden in diesem Jahr schon mehrere Schafe gerissen. Wie die Behörde am Mittwoch (05.09.2018) mitteilte, ergab eine DNA-Probe, die vor einem Monat an einem toten Schaf in Schermbeck gefunden wurde, dass es von einem Wolf getötet wurde.

Überwachungskameras in Schermbeck

Jetzt wollen die Experten rausfinden, ob sich ein Wolf dauerhaft in der Gegend angesiedelt hat. Dann würde das Landesumweltamt die Region als Wolfsgebiet ausweisen. Fünf Überwachungskameras werden deshalb zuerst rund um Schermbeck aufgestellt.