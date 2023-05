Nach Schafsriss in Kempen: Wolf kommt aus Belgien

Jetzt liegt das Ergebnis vor. Bei dem Wolf handelt es sich um ein männliches Jungtier eines Rudels aus dem belgischen Flandern - 200 km entfernt.

Christine Thiel-Bender ist davon nicht überrascht: " Letztendlich bestätigt das nur, dass der Wolf weit wandern kann. Und für ihn ist das eigentlich keine Strecke, das ist ein junger Wolf ", meint die Wolfs-Expertin und Artenschutz-Referentin vom BUND.

Erster Wolf am Niederrhein vor fünf Jahren

Nach ersten Wolfssichtungen in Ostwestfalen wurde vor fünf Jahren auch der erste Wolf am Niederrhein bestätigt. Damals begegnete ein Landwirt dem Tier an einem Deich in Rees.

Bild einer Überwachungskamera in Wuppertal

Seitdem gibt es vor allem in ländlichen Gebieten immer mehr Sichtungen von Wölfen. Aber auch am Rande der Städte tauchen sie auf, wie Anfang des Jahres in Wuppertal. Eine Überwachungskamera zeichnet zwei Wölfe auf, die Nachts vor der Eingangstür eines Wohnhauses herumschleichen.

Wegrennen kann Jagdinstinkt wecken

Die Wahrscheinlichkeit, auf einen Wolf zu treffen, sei nicht sehr groß, erklärt Thiel-Bender - selbst in ausgewiesenen Wolfsgebieten nicht. Dennoch rät die Wolfs-Expertin für den Ernstfall: nicht ängstlich reagieren! Wichtig sei auch, nicht wegzurennen und dem Wolf nicht den Rücken zuzukehren, sonst könnte der Jagdinstinkt geweckt werden.

Helfen kann beispielsweise das Wedeln mit einem Kleidungsstück, so Thiel-Bender. " Alles, was einen groß und ein bisschen bedrohlich macht, ist gut. " Aber auch in die Hände klatschen oder laut reden, könne hilfreich sein.

Bleibt der belgische Wolf am Niederrhein?

Die vom Wolfsriss in Kempen betroffenen Tierhalter können mit einer Entschädigung rechnen. Sie hoffen, dass der Wolf weiterzieht.

Doch das bleibt abzuwarten: " Entweder sagt er, es gefällt ihm hier und er bleibt hier oder wir werden ihn wahrscheinlich nicht wieder sehen ", meint die Wolfs-Expertin.

Ob der jetzt per DNA identifizierte Wolf aus Belgien zurückkehrt, ist also ungewiss.

Über dieses Thema berichten wir am 03.05.2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Düsseldorf, 19.30 Uhr.