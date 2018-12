180 Jahre, nachdem der Wolf in Nordrhein-Westfalen als ausgerottet galt, ist eine Wölfin wieder heimisch geworden. Sie streift am Niederrhein bei Schermbeck, Dinslaken, Hünxe und bei Bottrop durch die Wälder. Bisher hatte sie niemand gesehen. Doch jetzt könnte sie ein "Gesicht bekommen".

Ist es Gloria?

Eine Jägerin aus Wesel hat am Samstag (01.12.2018) in Hünxe einen Wolf mit ihrem Smartphone fotografiert. Eher zufällig, bei einer Treibjagd in der Schwarzen Heide. Es könnte das erste Bild von Gloria sein, deren Nachweis zur Ausschreibung des Kreises Wesel als Wolfsgebiet geführt hatte – oder ein zweites Tier zeigen.