In 3 bis 15 Jahren ist der Wolf zurück

In frühestens drei Jahren meint Josef Tumbrinck, der Vorsitzende des Nabu in NRW. Und er ist sich auch ganz sicher, dass sie sich dort dauerhaft ansiedeln. Michael Röös, Leiter des Nationalparks Eifel, dagegen hält es für sehr wahrscheinlich, dass in zehn bis fünfzehn Jahren Jungwölfe in der Eifel ein eigenes Territorium suchen werden. Allein im vergangenen Jahr wurden an sieben Stellen in NRW Wölfe nachgewiesen. Zuletzt im Juli im Siegerland.

Video starten, abbrechen mit Escape Planet Wissen Extra: Rückkehr der Wildtiere | 23.01.2017 | 58:58 Min. | SWR

Stand: 15.01.2018, 16:27