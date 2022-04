Zukunftsperspektiven für den Aachener Wohnungsmarkt

Grundlage für das mehr als 200 Seiten starke Konzept ist ein Gutachten, das der Lehrstuhl für Planungstheorie und Stadtentwicklung der RWTH Aachen erstellt hat.

Vom Dachgeschossausbau bis zum Wohnungstausch

Das „Handlungskonzept Wohnen“ schlägt ein ganzes Bündel von Maßnahmen vor, um die Wohnungssituation zu entspannen. Dazu gehören zum Beispiel der Ausbau ungenutzter Dachräume oder die Aufstockung von Gebäuden durch weitere Geschosse. Das spart wertvolle Fläche. Das Potenzial in Aachen ist laut Handlungskonzept erheblich.

Auch Wohnungstauschmodelle können helfen. Immer mehr ältere Menschen wohnen in Häusern, die nach dem Auszug der Kinder oder dem Tod des Partners nicht mehr ihren Bedürfnissen entsprechen.

Zugleich gibt es junge Familien in Aachen, die mangels Angebot in zu kleinen Wohnungen leben. Damit ein solcher Wohnungstausch funktioniert, könnten zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser oder gemeinschaftliche Wohnformen einbezogen werden, so die Stadt.

Viele Aachener wohnen allein

Dieses Wohnbauprojeke hält die Stadt für vorbildlich - qualitativ hochwertig und zugleich preiswerter Wohnraum

Fast 60 Prozent der Einwohner leben allein in Einzelwohnungen. Grund dafür sind auch die vielen Studierenden – rund 60.000 insgesamt. Immer mehr Mikroapartments sind aber laut Stadt keine Lösung. Der Aachener Beigeordnete für Wohnen, Soziales und Wirtschaft, Manfred Sicking, sagt, es sei zwar wichtig für diese Bedürfnisse Wohnungen zu bauen, gleichzeitig müsse man aber Wohnungszuschnitte von Anfang an für die Zukunft planen. Stichwort: modulare Bauweise.

Aufgrund flexibler Grundrisse können so zum Beispiel zwei kleinere Wohnungen bei Bedarf zusammengelegt werden. „ Wenn man das von vornherein mitbedenkt, baut man nicht nur für Studierende, sondern auch für andere Zielgruppen des Wohnungsmarkts.“

„Ist nur mit der Privatwirtschaft zu schaffen“

Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen sagt, bedarfsgerechte Wohnungen für alle zu schaffen, sei eine große Herausforderung. Ohne private Investoren sei das nicht zu schaffen. Dezernent Sicking ergänzt: „95 Prozent der Wohnungen in Aachen sind in privater Hand. Nur 5 Prozent, das sind 7.500 Wohnungen, gehören der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Gewoge und der Stadt.“ Dazu kommt, dass in Aachen kaum Fläche für neuen Wohnungsbau zur Verfügung steht.

Die „Talbothöfe“ als Vorbild

Wie man nachhaltig, qualitativ hochwertig und sozial verträglich bauen kann, zeige das Wohnbauprojekt „Talbothöfe“ der Gewoge in der Nähe des Europaplatzes, so die Stadt. Realisiert wird dort ein Mix aus geförderten und preisungebundenen Wohnungen.

Geplant ist außerdem eine Mobilstation mit zum Beispiel Carsharing und Leihrädern. Ende dieses Jahres sollen die Wohnungen fertig sein.