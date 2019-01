Tödlicher Wohnungsbrand in Kleve

Nach einem Wohnungsbrand in der Klever Innenstadt ist am Dienstagmorgen (08.01.2019) ein 48-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er sei im Krankenhaus verstorben, teilte ein Polizeisprecher am Vormittag mit. Eine 62-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Brandwohnung aufgehalten hatte, schwebe in Lebensgefahr.

Nachbarin alarmiert Feuerwehr

Eine Nachbarin hatte die Feuerwehr gegen 07:30 Uhr alarmiert, nachdem sie Qualm wahrgenommen und den Rauchmelder gehört hatte. Das Feuer sei im Bereich des Sofas ausgebrochen. Die genaue Brandursache sei aber noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Die Rauchentwicklung in der Wohnung war nach Polizeiangaben zwar stark, die Flammen habe die Feuerwehr aber schnell löschen können. Andere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus seien von dem Feuer nicht betroffen gewesen.

Stand: 08.01.2019, 10:15