Neun Verletzte bei Wohnungsbrand in Emmerich

Die Emmericher Feuerwehr spricht von einem schwierigen Rettungseinsatz. Das Feuer war kurz nach Mitternacht im Erdgeschoss des Reihenhauses ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, habe die Wohnung in Vollbrand gestanden, sagt Stadtbrandinspektor Martin Bettray.

Mann mit Verbrennungen in Spezialklinik

Insgesamt spricht die Feuerwehr von neun Verletzten. Mehrere Menschen in den oberen Stockwerken mussten demnach mit einer Drehleiter gerettet werden. Ein Bewohner des Hauses wurde mit Verbrennungen in eine Spezialklinik gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Bei der Rettungsaktion verletzten sich auch vier Feuerwehrleute. Sie wurden mit leichten Rauchgasvergiftungen behandelt, waren am Montagmorgen aber wieder wohlauf, so Bettray.

Haus zunächst unbewohnbar

Das Haus ist zunächst unbewohnbar, so die Feuerwehr. Die Bewohner wurden fürs Erste in einem Hotel untergebracht. Die Ursache für den Brand war am Montagmorgen noch unklar, Brandsachverständige sollen die Unglücksstelle am Montag untersuchen.

Über dieses Thema haben wir am 08. August 2022 bei WDR 2 berichtet: Lokalzeit Rhein/Ruhr, 08:30 Uhr.