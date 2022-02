Diskriminierung auf dem Kölner Wohnungsmarkt

" Ich glaube, wenn die Vermieter meinen Namen oder Nachnamen sehen, (…) dann wollen sie ihr Haus nicht an uns vermieten. " So die Erkenntnis eines Migranten, der im Rahmen der Studie über Diskriminierungen auf dem Kölner Wohnungsmarkt interviewt worden ist. Er erhalte so gut wie nie eine Rückmeldung oder Antwort, wenn er sich für eine Wohnung interessiere.

Oft werde darüber gesprochen, dass Menschen mit Migrationshintergrund bei der Wohnungssuche in Köln diskriminiert werden, sagt Wolfgang Uellenberg-van Dawen, Sprecher des Kölner Runden Tisches für Integration. Der Verein hat die Studie in Auftrag gegeben.

Mit der Studie lägen jetzt erstmals handfeste wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Tisch. Demnach haben Migrantinnen und Migranten deutlich schlechtere Chancen, eine Wohnung zu bekommen.

Mit Kopftuch keine Wohnung in Köln

Seit April 2021 werten die beiden Stadtforscherinnen Hannah Brill und Mariam Manz im Auftrag des Runden Tisches für Integration vorhandene Daten über den Wohnungsmarkt und die Lebenssituation von Migrantinnen und Migranten in Köln aus. Zudem führen sie ergänzend Interviews unter anderem mit Wohnungssuchenden, Beratungsstellen und dem Mieterverein.

Die endgültigen Ergebnisse der von der Bethe Stiftung mitfinanzierten Studie sollen Anfang März präsentiert werden. Aber schon jetzt sehen die Auftraggeber der Studie großen Handlungsbedarf.

"Es gibt eine harte Konkurrenz und in diesem Kampf haben Menschen mit internationaler Geschichte meist schlechte Karten." Hannah Brill und Mariam Manz, Studienautorinnen

" Bei der Wohnungssuche bekommen sie meist keine Zusagen, werden nur selten zu Besichtigungen eingeladen und als Mieter*innen häufig kategorisch ausgeschlossen ", so die beiden Verfasserinnen der Studie.

Frauen, die ein Kopftuch tragen, finden auch aus diesem Grund oft keine Wohnung. Für die Mitglieder des Runden Tisches ein Unding. Sie fordern dringend eine gesellschaftliche Debatte über das Thema Rassismus bei der Wohnungsvergabe.

Migranten können sich Wohnungen oft nicht leisten

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Miethöhe. Auch hier sind Migrantinnen und Migranten auf dem Kölner Wohnungsmarkt laut der neuen Studie deutlich benachteiligt. Viele können sich aufgrund ihrer geringeren Einkommen die hohen Mieten gar nicht leisten. Und sie zahlen auch einen deutlich höheren Anteil ihres Einkommens für die Wohnung.

So müssen Haushalte mit einem Monatseinkommen von unter 1000 Euro rund 59 Prozent für die Miete aufwenden. Im Vergleich dazu: Bei einem Nettoeinkommen von mehr als 4000 Euro werden durchschnittlich rund 19 Prozent für die Miete benötigt.

Video starten, abbrechen mit Escape Der Wohn-Wahnsinn in NRW: Wer kann sich diese Miete noch leisten?. die story. . 43:36 Min. . UT . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

In Kölner Stadtteilen, in denen viele Menschen mit höheren Einkommen leben, finden Migrantinnen und Migranten sehr viel seltener eine Wohnung als in Stadtteilen mit hohen Armutsquoten wie Meschenich, Chorweiler oder Kalk.