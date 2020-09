Nach Kindestötungen in Solinger Siedlung - Nachbarn versuchen zu verstehen

Gemeinsamkeit soll helfen

Nebenan im Genossenschaftsladen gibt es am Samstag Kerzen für die Gedenkveranstaltung am Abend. Der Nachbarschaftsverein verschenkt sie. Damit möglichst viele Menschen mitmachen.

Anwohner trauern und stellen Fragen

Auch an dem Haus, in dem die die 27 Jahre alte Mutter noch bis vorgestern mit ihren sechs Kindern lebte, hängt eine Einladung zur Gedenkminute im Kerzenlicht. Ein Zeichen an die Nachbarn, dass sie nicht allein sind. "Der Einzelne ist ja gar nicht in der Lage, so zu trauern, seiner Trauer Ausdruck zu verleihen. In der Gemeinschaft kann man das, in der Gemeinschaft ist das intensiver," so Hans-Peter Harbecke. " Es trägt dazu bei, dass man sich auch besser kennenlernt. Man merkt, dass man zusammen stehen muss. Das ist ganz, ganz wichtig. " Da ist sich der Vorsitzende von "Wir in der Hasseldelle" ganz sicher.

Stand: 06.09.2020, 06:00