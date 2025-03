Rein rechnerisch müssten in der Städteregion jährlich 714 Wohnungen gebaut werden, um den Verlust von Wohnraum zu kompensieren, der aus der öffentlichen Förderung herausfällt. Mit 712 Wohneinheiten wurde das im vergangenen Jahr fast erreicht. Diese Anzahl reicht allerdings nur dafür, die weggefallenen Sozialwohnungen zu ersetzen - es kommen keine neuen dazu.

Damit wurde dennoch der bisherige Baurekord aus dem Vorjahr nochmals übertroffen. Vorletztes Jahr wurden in der Städteregion laut WDR -Recherche zumindest nochmal über vierzig Wohnungen weniger neu gebaut. Die Städteregion setzt auch auf private Investorinnen und Investoren, die sich am sozialen Wohnungsbau beteiligen.

Wichtig ist die Finanzhilfe vom Land

Damit der soziale Wohnraum weiter wächst, ist die Städteregion auf öffentliche Gelder angewiesen. Allein im vergangenen Jahr flossen annähernd 100 Millionen Euro in die Förderung für bezahlbare Wohnungen in die Städteregion. Die meisten Wohnungen wurden im Stadtgebiet Aachens errichtet. Der Rest im Altkreis, also in Kommunen wie Baesweiler, Monschau oder Alsdorf.

Städteregion Aachen NRW -weit auf Platz 4

Mithilfe von Landesmitteln nimmt der Bau von bezahlbarem Wohnraum in der Städteregion Aachen etwas Fahrt auf.

Die Städteregion steht damit auf Platz 4 der " Rangliste " in NRW . Einen Schwerpunkt stellt dabei der Wohnungsmarkt für Studierende dar. Seit Jahren suchen zu Beginn des Wintersemesters in Aachen tausende junge Menschen eine Bude. Weil in der Stadt aber kaum noch Bauflächen vorhanden sind, zieht es viele in den Altkreis Aachen.

Vor allem bezahlbarer Wohnraum für Studierende im Blick

So wurden in Herzogenrath im vergangenen Jahr 25 Studierendenwohnungen gefördert, in Aachen elf. Hinzu kam die Sanierung von 447 Wohnungen im Aachener Stadtgebiet. Nach Angaben der Städteregion wurde jeder förderfähige Antrag bewilligt.

Und auch der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat letztenendes dazu geführt, dass bezahlbarer Wohnraum in der Städteregion Aachen immer knapper wurde. Seit 2010 wurden insgesamt 691 Millionen Euro für den Wohnungsbau vom Land an die Städteregion überwiesen. 5575 Wohneinheiten wurden mit dem Geld gefördert. Damit liegt Aachen im deutschen Vergleich weit vorne - ausreichen tut dies jedoch für den steigenden Bedarf noch nicht.

