Wohnmobil rollt in den Rursee

Am Abend wurde die Polizei alarmiert, weil ein VW T3 in den Rursee gerollt sei. Dem Fahrzeughalter war nichts passiert. Er stand wohlbehalten am Ufer und musste zusehen, wie sein Wohnmobil bis zu den Scheinwerfern im Wasser versank. Er erzählte, dass er zunächst sein Segelboot auf einem Anhänger an Land gezogen hätte. Anschließend habe er den Hänger auf den Parkplatz eines Segelvereines geschoben und seinen VW-Bus am Hang des Sees abgestellt.

Fahrzeug versank langsam im See

Als er zurückkam, sah er, wie sich das Wohnmobil trotz angezogener Handbremse selbstständig machte und Richtung See rollte. Vergeblich versuchte er noch mit einem Zeugen, das Gefährt mit einem Seil festzuhalten. Stattdessen versank es langsam im Wasser.

Totalschaden am Wohnmobil

Mit einigem Aufwand konnten Freiwillige Feuerwehr und THW den VW gegen 00.20 Uhr bergen. Die Feuerwehr legte vorsichtshalber einen Öl-Stopp-Schlauch aus und setzte Ölbindemittel ein.

Am Wohnmobil entstand durch das Wasser Totalschaden. Ob es auch zu Umweltschäden gekommen ist, muss noch geklärt werden.