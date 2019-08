Die Branche für Wohnwagen und Reisemobile boomt. Allein 2018 wurden mehr als 71.000 Fahrzeuge in Deutschland zugelassen, ein deutlicher Anstieg zum Vorjahr. Diesen Aufwärtstrend spüren auch die Veranstalter der Caravan Salon. Die größte Reisemobilmesse der Welt startet Samstag in einer Woche (31.08.2019) in Düsseldorf. Mehr als 200.000 Besucher werden erwartet.