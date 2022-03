Rückkehr von Kardinal Woelki: Katholiken bereiten Protestaktionen vor

Nach seiner im Oktober angetretenen Auszeit hatte das Erzbistum Köln angekündigt, dass der Kardinal seinen Dienst wieder aufnimmt. Grund für eine große Protestkundgebung auf der Domplatte in Köln. Die Gläubigen fordern eine Erneuerung der katholischen Kirche - ohne Woelki.

Aktion Rommerskirchen

Video starten, abbrechen mit Escape Kritik aus dem Rhein-Kreis Neuss vor Woelki-Rückkehr. 02:32 Min. . Verfügbar bis 01.03.2023.

"Wehren statt austreten"

In der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss haben sich in den vergangenen Tagen 200 rote Karten angesammelt. Auf den Karten konnten Gläubige Botschaften an den Kardinal ankreuzen unter dem Motto "Wehren statt austreten".

Eine Botschaft lautet „weil ich den Missbrauch und die Vertuschung in der Kirche verurteile “, eine andere „ weil ich die Ablehnung von Frauen in der Kirche nicht länger hinnehme“ . Die ausgefüllten Zettel sollen an Aschermittwoch übergeben werden.

Kein Vertrauen mehr in Woelki

Auch in Dormagen regt sich Kritik. Birgit Linz-Radermacher von der Katholischen Kirchengemeinde Dormagen-Nord spricht von einem Vertrauensverlust: "Wir alle denken, dass er hier keine Basis mehr hat. Er hat kein Vertrauen mehr und von daher sehen wir ihn einfach nicht mehr hier im Erzbistum Köln gute Arbeit leisten".

Ärger über Woelkis Rückkehr

Vor zwei Jahren hatte Kardinal Woelki sich dazu entschieden, ein Missbrauchsgutachten nicht zu veröffentlichen. Es folgte eine Welle von Kirchenaustritten und viel Ärger über das Handeln des Kardinals.

Über die Aktion "Rote Karten" berichten wir auch in der Lokalzeit Düsseldorf am 1. März 2022 um 19.30 Uhr.