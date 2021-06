Trotz Proteste: Erzbischof Woelki kommt zur Firmung nach Düsseldorf

Rund 140 Unterzeichner eines Offenen Briefes - darunter die Reforminitiative Maria 2.0 - hatten den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki im Mai aufgefordert, die Firmung in Sankt Margareta nicht persönlich zu spenden, sondern dafür einen Vertreter zu schicken.

Trotz dieser Protestaktionen wird Woelki am Mittwoch in Düsseldorf Jugendlichen selbst die Firmung spenden. Ein Sprecher des Erzbistums bestätigte das am Montag in einem Bericht der "Augsburger Allgemeine": "Die Firmlinge und deren Eltern haben sich dafür ausgesprochen."

Kardinal steht Missbrauchsskandal in der Kritik

Die Initiatoren des Offenen Briefes hätten der Kirchengemeinde zugesichert, dass es vor Ort keine Protestaktionen geben werde. Das berichtet die Katholische Nachrichtenagentur.

Die Protestaktion hatte sich dafür eingesetzt, dass der Kardinal einen Vertreter schickt. Der Kardinal sei wegen der Missbrauchsaufarbeitung unglaubwürdig, hieß es zur Begründung. Bei einem anschließenden Gespräch in der Gemeinde hatten Protestierende dem Erzbischof Rote Karten entgegengestreckt.

In der betroffenen Gemeinde in Düsseldorf-Gerresheim waren zwei der Priester tätig, gegen die zuletzt Vorwürfe laut geworden waren. Woelki steht unter anderem wegen des Umgangs mit ihnen in der Kritik.