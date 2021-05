Verlorenes Vertrauen: Düsseldorfer Gemeinde lädt Kardinal Woelki von Firmung aus

Kritik in offenem Brief

Vor diesem Hintergrund sprechen die Gemeindevertreter in dem Brief an Woelki von verloren gegangenem Vertrauen. Woelki sei nicht mehr glaubwürdig und deshalb auch nicht mehr geeignet, Jugendlichen das Sakrament der Firmung zu spenden. Die Gemeinde hatte den Kardinal für eine am 9. Juni geplante Firmung ausgeladen. Woelki hält aber offenbar an der Planung fest, persönlich nach Düsseldorf zu kommen.