Dechanten verlangen "persönliche Konsequenzen" von Woelki

14 der 15 Stadt- und Kreisdechanten aus dem Erzbistum Köln haben am Pfingstmontag eine E-Mail an Kardinal Rainer Maria Woelki und dessen Generalvikar Markus Hofmann verschickt. Darin verlangen sie von Woelki "persönliche Konsequenzen" wegen der sich zuspitzenden Krise. Das berichtete am Mittwoch die "Bild"-Zeitung.

Kirchenkreise im Erzbistum Köln bestätigten den Bericht am Mittwoch auf Anfrage. Demnach habe Woelki den Dechanten daraufhin ein Gespräch angeboten, für das es auch schon einen Termin geben soll.

Streit um Firmung in Düsseldorf

Bereits am Wochenende hatten mehr als 140 Mitglieder einer Düsseldorfer Kirchengemeinde dagegen protestiert, dass Woelki bei ihnen Jugendliche firmen will. In einem Offenen Brief schrieben sie ihm: "Sie sind für uns - leider - nicht mehr glaubwürdig. Wir haben das Vertrauen verloren, dass mit Ihnen als Erzbischof ein wirklicher Neuanfang gelingen kann."

Deshalb solle Woelki einen anderen Priester damit beauftragen, am 9. Juni 17 Jugendliche in der Gemeinde St. Margareta zu firmen. Woelki hatte daraufhin am Dienstag der Gemeinde einen gemeinsamen Dialog vorgeschlagen.