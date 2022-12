Herzensspiel für Marokko: So bereitet sich Düsseldorf auf das WM-Halbfinale vor

Dass die Straße eine hohe Anziehungskraft für Siegesfeiern hat, weiß auch die Krefelder Polizei. Man gehe davon aus, dass es in Krefeld ruhig bleibe und sich das Ganze Richtung Düsseldorf verschiebe. Ähnliches erwartet auch die Polizei in Mönchengladbach.

Politisch brisantes Duell

Das Fußballduell Marokko gegen Frankreich ist etwas Besonderes für die Fans. Die beiden Länder haben eine bewegte politische Vergangenheit: Ab 1912 war das nordafrikanische Land eine Kolonie der Franzosen unter dem Namen "Französisch-Marokko". Erst 1956 wurde das Land wieder unabhängig. Viele Marokkaner besitzen aufgrund dieser Vergangenheit neben dem marokkanischen auch einen französischen Pass.

Düsseldorfer Gastronom mit Vorfreude

Gastronom Badr Haddad aus Düsseldorf kennt die marokkanische Community in Oberbilk gut. Er selbst hat sein Restaurant an der Dreieckstraße und weiß, was dieses Halbfinale bedeutet. "Das Spiel ist etwas anderes. Ja, wir haben schon Spanien geschlagen, aber Frankreich ist wie ein Derby" , sagt er mit Blick auf die Kolonialzeit.

Sein Wunsch: Anerkennung für Marokko. Sportlich, aber auch politisch. Das Land sei noch sehr mit Frankreich verwoben. Im Idealfall werde die Abtrennung des nordafrikanischen Landes von der einstigen Kolonialmacht Frankreich stellvertretend durch die WM noch deutlicher.

Und sportlich? "Ganz klar, wir gucken nur nach vorne. Zwei Spiele noch und du bist Weltmeister. Deutsche können so etwas mehrfach im Leben erleben. Für unsere Community ist das etwas einmalig besonderes" , erzählt Haddad. Das Spiel verfolgt der Gastronom in einer größeren Halle in Düsseldorf, die privat angemietet wurde. Das sei wärmer, als rund um die Ellerstraße zu feiern.

Monheim veranstaltet Public Vewing

Auch in anderen Städten steigt die Vorfreude auf das Spiel: In Monheim am Rhein haben zum Beispiel Stadt und der Verein "Wir in Monheim" für Mittwochabend ein Public Viewing in der Aula am Berliner Ring organisiert. Hunderte Monheimer hätten ihre Wurzeln in dem nordafrikanischen Land und fieberten dem Spiel entgegen. Platz gibt es für 615 Fußballfans in der Aula – egal ob sie für Marokko oder Frankreich sind.