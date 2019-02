Karnevalisten greifen für Kostüme, Sitzungstickets und Getränke tiefer in die Tasche als früher. In der vergangenen Kölner Session 2017/18 - der Zeit vom 11.11. bis Aschermittwoch - hätten die Jecken insgesamt 596 Millionen Euro ausgegeben, heißt es in einer am Montag (25.02.2019) vorgestellten Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) für das Festkomitee Kölner Karneval.