NRW-Wirte streiten mit Versicherungen: Wer zahlt im Schadensfall durch Corona?

" Grundsätzlich bin ich ein Sicherheitstyp und lasse mir jedes Jahr von meinem Versicherungsvertreter die neusten Versicherungen erklären ", sagt Gastronom Christian Bickelbach. Deswegen schließt er bereits 2007 eine Betriebsschließungsversicherung ab, die ihn im Falle von Problemen mit dem Infektionsschutzgesetz absichert. Denkt er. Doch als er seinen Anspruch gegenüber der Versicherung gelten machen will, blockt diese ab und weigert sich zu zahlen. Begründung: Covid-19 sei nicht explizit unter den versicherten Krankheiten und Krankheitserregern aufgelistet. Jetzt steht der Fall vor dem Bochumer Landgericht.

Kein Einzelfall

Auch andere Betreibende von Gaststätten und Restaurants in NRW sehen keinen anderen Ausweg mehr und klagen. Denn wann genau die Betriebsschließungsversicherung greift, dazu gibt es keine pauschalen Antworten, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV , jede Police sei dabei anders, es komme aufs Kleingedruckte an.

Unterschiedliche Handhabe