Illegales Feuerwerk in Wipperfürth gefunden

In den Fokus der Ermittlungen rückte der 20-Jährige am Morgen des Ersten Weihnachtsfeiertags: Damals war in Wipperfürth ein Kleintransporter in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutete Brandstiftung. Der Mann wurde mit Feuerwerkskörpern in der Tasche in der Nähe des Brandorts angetroffen. Seitdem ermittelt die Polizei gegen ihn.

Auch Böller Marke Eigenbau gefunden

Als die Beamten jetzt seine Wohnung durchsuchten, fanden sie eine größere Menge Feuerwerkskörper: Zum Teil Böller, die nicht frei verkäuflich sind und für deren Erwerb eine besondere Erlaubnis erforderlich ist. Außerdem Feuerwerk ohne die erforderliche CE-Kennung, sowie offenbar selbst gebaute Böller.

Darüber hinaus stellten die Beamten ein Messer, ein Schlagring und eine große Menge an verschreibungspflichtigen Medikamenten sicher.