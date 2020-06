Erste Winzer haben ihre Steillagen in den vergangenen Tagen mit kleinen Wasserleitungen ausgestattet. Damit können sie die Reben, wenn es trocken ist, dauerhaft mit Wasser versorgen. Besonders geeignet ist diese Methode für junge Pflanzen, die besonders viel Wasser zum Wachsen brauchen.

Andere Winzer bauen ihren Wein jetzt auch an Hängen an, die früher noch als zu dunkel und zu feucht galten. Bei lang anhaltenden und sehr heißen Wetterperioden kann so verhindert werden, dass die Trauben vertrocknen. Die Winzer an der Ahr und im Siebengebirge denken sogar darüber nach, zukünftig Reb-Sorten zu testen, die bisher eigentlich nur in Südeuropa wachsen.