Bei Minusgraden im Frühling fürchten vor allem die Obstbauern Frostschäden an ihren Bäumen. Ob diese Apfelblüten in Königswinter-Thomasberg schon geschädigt sind, wird sich zeigen. Die gute Nachricht: In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer. Dann sind Temperaturen von bis zu 18 Grad möglich.