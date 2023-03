Eifel-Talsperren: Platz für geschmolzenen Schnee und Regen

Schaut man noch tiefer in den Boden zum Grundwasser, ist es auch hier zu trocken. Das bestätigt Hydrologe Stefan Simon vom Erftverband. Nur in sechs der vergangenen 20 Jahre sei so viel Regen gefallen, dass er nicht nur die oberen Böden sättigen konnte, sondern bis ins Grundwasser durchsickerte. Hier zeige sich der Klimawandel in Form von extremeren Ausschlägen bei Dürre oder Hochwasser.