Bürger an Erträgen aus der Windenergie beteiligen

Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind

Wuppertals Oberbürgermeister Uwe Schneidewind unterstützt die Forderung nach mehr Windkraftanlagen. Die Bürgerschaft müsse dabei an der Windkraft beteiligt werden. Der Vorteil: Erträge kämen nicht Energiekonzernen zugute, sondern Projekten in der Stadt. Schneidewind glaubt, dass in Zukunft bis zu zehn zusätzliche Anlagen in der Stadt gebaut werden könnten.