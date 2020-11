Anlässlich von Beethovens 250. Geburtstag ließ die Stadt eigens von der Traditionsfirma Käthe Kruse rund 500 kleine Puppen produzieren. "Baby Beethoven" heißt die kleine Puppe.

Sie hat beethovencharakteristisch einen Struwelkopf und einen weißen Stehkragen über dem rotem Schal. Aus ihrem Inneren erklingt eine Spieluhr - die "Für Elise" spielt.

Gemeinsam mit einem an das Neugeborene gerichteten Brief wünscht Oberbürgermeisterin Katja Dörner damit allen Glück, die in Beethovens Geburtsmonat auf die Welt kommen.

Das eingestickte „Born in Bonn“ soll zeigen, was die jungen ErdenbürgerInnen mit dem Komponisten gemeinsam haben: Ihre Wiege steht in Bonn.