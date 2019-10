Trotz Rückrufs: Wilke-Wurst in Kölner Klinik serviert

Nach zwei Todesfällen durch Bakterien in Wurst des Herstellers Wilke, sorgt jetzt die Uniklinik Köln in dem Zusammenhang für Aufregung. In einer Reha-Einrichtung der Uniklinik ist am Donnerstag (03.10.2010) noch entsprechende Wurst angeboten worden - trotz eines bundesweiten Rückrufs.

Das Gebäude des Fleischherstellers Wilke Wurstwaren in Hessen

In der betroffenen Reha-Klinik an der Gleueler Straße in Köln, wurde die Wurst zum Frühstück an Patienten herausgegeben. Das behauptete zunächst die Verbraucherorganisation Foodwatch und berief sich dabei auf mehrere, voneinander unabhängige Quellen.