Wildschwein randaliert in Dinslakener Kaufhaus

Gleich mehrere ungewöhnliche Notrufe waren am Samstag bei der Polizeileitstelle eingegangen. Beobachter hatten im niederrheinischen Dinslaken ein Wildschwein zunächst über eine Straße mitten im Ort rennen sehen.

Konkurrent vermutet - eigenes Spiegelbild gerammt

Wenig später wurde dann allerdings gemeldet, dass das Tier mehrfach gegen die automatische Eingangstür eines Kaufhauses lief. Offensichtlich, so vermutet die Polizei, habe das Wildschwein sein eigenes Spiegelbild in der Glasfront gesehen und war beherzt zum Angriff übergegangen, indem es den vermeintlichen Konkurrenten rammte.

Die Glastür wurde durch die Attacke nicht nur erheblich beschädigt, das Wildschwein drang so schließlich auch in den Laden ein und richtete drinnen erheblichen Schaden an. Kunden flüchteten sich vor dem ausgewachsenen Tier auf Tische und Stühle.

Wildschwein flüchtet zurück in den Wald

Am Ende blieben aber alle Beteiligten unverletzt und das Wildschwein konnte sich wieder nach draußen flüchten. Später am Nachmittag wurde das Tier in einem nahen Waldstück gesichtet. Laut Angaben eines Jagd-Experten dürfte von dem Wildschwein keine Gefahr mehr ausgehen. Es werde sich wohl von dem Stress wieder erholen.