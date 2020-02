Tausende Wildgänse fliegen den Niederrhein an

Da ziehen sie im Sommer ihre Jungen groß, weil es dort zu dieser Jahreszeit enorm viel Nahrung gibt. Im Winter ist es in Russland aber zu kalt.

Also geht es mehr als 5.000 km ab nach NRW, so wie am Samstag (01.02.2020) zu sehen. Wer die Vögel aus der Nähe sehen will kann eine Führung beim NABU mitmachen.