Wuppertaler Zoo: Test für Öffnung mit Corona-Regeln

Der Wuppertaler Zoo soll am Montag (18.05.2020) wieder öffnen - unter Corona-Bedingungen. Heute gab es dafür einen ersten Probelauf.

Zwei Tage Probebetrieb

Vorbereitung Wiedereröffnung Wuppertaler Zoo

Um zu kontrollieren, ob das erstellte Sicherheits- und Infektionsschutzkonzept funktioniert, macht der Zoo zwei Tage lang einen Testlauf. " Wir haben uns viele Gedanken gemacht, wo es eng werden könnte. Wir versuchen zu verhindern, dass sich die Leute begegnen. Daher haben wir ein Einbahnstraßensystem gebaut. Außerdem lassen wir nur tausend Besucher gleichzeitig in den Zoo, die sich vorher online anmelden müssen ", erklärt Zoodirektor Arne Lawrenz.

Stammgäste freuen sich auf die Tiere

Wuppertal Zoo: Einbahnstraße Richtung Elefanten