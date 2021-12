Nach Juli-Hochwasser: Wieder freie Fahrt auf der A61 und A1-Abschnitt

Geöffnet ist bereits seit heute das Teilstück der A1 in Richtung Köln. Gegen 11.30 Uhr wurde ein Fahrstreifen zwischen Weilerswist-West und dem Kreuz Bliesheim freigegeben, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH, Niederlassung Rheinland, berichtete. Damit könne auch die Verbindungsfahrbahn auf die A 553 in Richtung Brühl wieder befahren werden. In der Verbindung zur A553 war ein Entwässerungskanal infolge des Unwetters am 15. Juli zusammengebrochen.

Ab Dienstag: Freie Fahrt auf der gesamten A61

So sahen die Reparaturarbeiten an der zerstörten A61 aus

Bereits einen Tag später kommt ein wichtiger Abschnitt auf der A61 hinzu. Schon seit September dürfen Autos und Lkw über das Dreieck Erfttal in Richtung Koblenz fahren. Ab Montag wird dieses Autobahnteilstück für den Verkehr auch in Richtung Venlo wieder freigegeben. Und ab Dienstag heißt es schließlich: Freie Fahrt auf der gesamten A61, zwischen dem Kreuz Meckenheim und dem Kreuz Kerpen. Damit werde dem Verkehr bereits fünf Monate nach dem Erft-Hochwasser eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Rheinland wieder zur Verfügung stehen, schreibt dazu die Autobahn GmbH des Bundes.

Nur noch acht Autobahnkilometer gesperrt

Dass die Freigabe fast auf den Tag genau fünf Monate nach der Erftflut erfolgen kann, darauf ist Willi Kolks von der Autobahn-Niederlassung Rheinland schon mächtig stolz.

Mit der Öffnung der A61 in Richtung Venlo reduzieren sich die gesperrten Streckenkilometer auf nur noch acht. Zuvor waren noch 50 Kilometer Autobahnen im südlichen Rheinland voll- oder teilgesperrt. Willi Kolks, Leiter Autobahn-Niederlassung Rheinland (Außenstelle Köln)

Zum Vergleich: Direkt nach der Unwetterkatastrophe waren mehr als 130 Kilometer Autobahn in einfacher Richtung nicht mehr befahrbar.

Weniger Belastung für Anwohner

Mit der vollständigen Freigabe der A61 werde auch mehr Ruhe in den Dörfern entlang der Autobahn einkehren, hofft die Autobahn GmbH des Bundes. Denn seit der Flutkatastrophe Mitte Juli quälen sich täglich tausende von Autos und Lkw über die schmalen Landstraßen. Immer wieder käme es zum Verkehrskollaps, weil Autofahrer nach Schleichwegen suchen, heißt es dazu aus Erftstadt. Hier sind die Stadtteile Dirmerzheim und Gymnich besonders betroffen.

Zerstörung der A61 nach der Flut

Doch noch sind nicht alle Schäden beseitigt. Am Dreieck Erftal beispielsweise müssen noch ein weggespülter Hang sowie mehrere Lärmschutzwände erneuert werden. Das werde immer wieder zu kurzfristigen Sperrungen führen, sagt Willi Kolks. Der Leiter der Außenstelle Köln der Autobahn-Niederlassung Rheinland ist jedoch sicher: Im Frühjahr 2022 werden alle großen Baustellen, die für die Beseitigung der Unwetterschäden nötig geworden waren, verschwunden sein.

Stand: 12.12.2021, 13:21