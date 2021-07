Drohne untersucht Standfestigkeit der Gebäude in Stolberg

An schwer- oder auch ganz unzugänglichen Stellen von insgesamt 39 Gebäuden der Stadt kam die Drohne des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. Die kleine Drohne flog möglichst nah an die Häuser heran und machte Video- und auch hochauflösende Fotoaufnahmen von den Schäden. Durch die hohe Qualität der Kamera werden auch kleinste Risse oder Abrieb an der Fassade der Gebäude deutlich abgebildet.

Genauere Analyse durch Bildmaterial

Das Material wird jetzt Experten zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation International Search and Rescue analysieren genau, welche Gebäude gefahrlos betreten werden können. Und zugleich können sie fundierte Gutachten darüber erstellen, wie standfest und bewohnbar diese Häuser in den kommenden Jahren noch sein werden. Das sind nach Angaben der Helfer wertvolle und notwendige Informationen, die für die Planung des Wiederaufbaus in den nächsten Monaten in Stolberg gebraucht werden.

Stand: 27.07.2021, 17:28