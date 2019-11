Am 12. November will der umstrittene Rapper Kollegah ein Konzert im Kölner E -Werk geben. Die Grünen in Köln sind dagegen. Sie fordern den Veranstalter auf, das Konzert abzusagen. Der Grund: Der Rapper sei für seine frauenverachtenden, homophoben und antisemitischen Sprüche und Liedtexte bekannt.

Auch der Kölner Stadtdechant Robert Kleine sprach sich gegen den Aufritt aus. " Gerade wenn antisemitische Schmähungen und Übergriffe leider wieder an der Tagesordnung sind, dürfen wir keine Rücksicht auf vermeintlich künstlerische Freiheiten nehmen, zumal Rapper wie Kollegah großen Einfluss auf unsere Jugend haben ", sagte er am Freitag (08.11.2019) dem Portal domradio.de.

Immer mehr Kritik gegen den Kollegah-Auftritt

Bürgermeister Andreas Wolter hatte in einer Mitteilung der Kölner Ratsfraktion der Grünen seine Kritik folgendermaßen erklärt: " Ich finde es beschämend, dass das E-Werk diesem Rapper mit seinen menschenverachtenden Texten eine Bühne bietet. Das E-Werk sollte diesen Auftritt absagen, es verdient mit dutzenden von multikulturellen Veranstaltungen viel Geld, nicht zuletzt auch mit der Stunksitzung ."