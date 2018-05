Weiter Ärger um geplantes Konzert von Ed Sheeran

Auch die Grünen im Düsseldorfer Stadtrat äußern Zweifel an dem Konzert. Er könne sich nicht vorstellen, wie ein Ja der Grünen zu der Veranstaltung angesichts der geplanten Bäumefällung zustande kommen könnte, sagte Grünen-Fraktionssprecher Norbert Czerwinski.

FDP : "Safety first"

FDP -Fraktionschef Manfred Neuenhaus erklärte gegenüber dem WDR: " Wir sind für das Konzert. " Erforderlich sei jedoch ein wasserdichtes Sicherheitskonzept. Es gelte der Grundsatz "Safety first" - Sicherheit vor allem.

Die Fläche, um die gestritten wird, ist der Messeparkplatz P1. Hier soll das Konzert am 22. Juli steigen. Mit über 80.000 Ed Sheeran-Fans. Lärmschutz, Toiletten, Fluchtwege, An- und Abreise - all das muss bis dahin geklärt sein.