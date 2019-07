Zwischen dem Aachener Rathaus und dem Dom lüftete der AKV das Geheimnis: Armin Laschet erhält Anfang nächsten Jahres den Orden "Wider den tierischen Ernst". Diese Auszeichnung wird seit 1950 für Humor und Menschlichkeit im Amt vergeben.

Laschet mache Politik nicht populistisch, sondern pragmatisch, nicht ideologisch, sondern ehrlich interessiert. Er grenze nicht aus, sondern "umarmt und integriert", eben typisch rheinländisch, so der AKV in seiner Begründung.

Alter Hase im Karneval

Cem Özdemir und Armin Laschet

Der gebürtige Aachener ist beim AKV bestens bekannt. Schon seit Jahren sitzt der 58-jährige als Besucher der Ordensverleihung im Publikum. Dreimal schon ist der CDU -Politiker dort mit seinem Grünen-Kollegen Cem Özdemir selber in die Bütt gegangen.

Die Laudatio auf Armin Laschet soll Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner halten. Die Bundes-Landwirtschaftsministerin hatte den Orden in diesem Jahr verliehen bekommen.

Erster Aachener mit Aachener Orden

Laschet hat schon einige karnevalistische Preise erhalten wie zum Beispiel den "Lachenden Amtsschimmel" in Bonn und erst im Februar das närrische Steckenpferd in Krefeld. In Aachen ist es in der 70-jährigen Geschichte des Ordens "Wider den tierischen Ernst" das erste Mal, dass ein waschechter Aachener die Auszeichnung erhält. Die Verleihung ist am 8. Februar im Aachener Eurogress.

Stand: 05.07.2019, 13:39