Am Montag (23.04.2018) diskutierte NRW -Umweltministerin Christina Schulze Föcking auf einem Kongress in Düsseldorf mit Kommunen und Forschern, wie sich die Städte in NRW besser auf die zunehmenden Wetterextreme einstellen können. Stürme und Starkregen hatten in den vergangenen Jahren mehrfach Millionenschäden an Rhein und Ruhr angerichtet.

Landesregierung sieht Kommunen gefordert

Umweltministerin Schulze Föcking sieht die Kommunen in der Verantwortung, frühzeitig zu reagieren und sich auf die zunehmenden Wetterextreme einzustellen. Die Ministerin betonte, dass das gleichzeitig aber auch eine Chance für die Städte sei, neben dem Klimaschutz auch die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

Weil die Folgen des Klimawandels viele Bereiche betreffen, tauschten Forscher und Stadtplaner auf dem Kongress mögliche Handlungswege aus. Das Land will die Städte mit verschiedenen Fördertöpfen und Beratungsangeboten unterstützen.

Größere Städte schon seit Jahren aktiv

Vor allem größere Städte in den Ballungsräumen sind in den vergangenen Jahren schon aktiv geworden. Denn deren Innenstädte sind oft dicht bebaut, außerdem gibt es viele versiegelte Flächen, so dass sich dort Hitze sammeln und Wasser schlecht abfließen kann.

Die Stadt Neuss zum Beispiel sammelt bereits seit den 80er-Jahren Klimadaten und hat damit inzwischen eine Karte erstellt, die die von Hitzewellen oder Starkregen gefährdeten Gebiete in der Stadt zeigt.