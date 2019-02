In Lennestadt (Kreis Olpe) wurde nach Angaben des WDR -Wetterstudios am Dienstag (26.02.2019) mit 21,9 Grad der Februar-Rekord um 0,5 Grad geknackt.

Die bisherigen Höchstwerte seien am 24. Februar 1990 gemessen worden. Damals habe es 21,4 Grad in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis), 20,8 Grad in Jülich (Kreis Düren) sowie 20,7 Grad am Flughafen Köln-Bonn gegeben. Auch für Mittwoch wird sonniges und warmes Wetter in NRW erwartet. Am Donnerstag hört das Frühlingswetter dann erst einmal wieder auf - es soll bewölkt und teilweise regnerisch werden.

Video starten, abbrechen mit Escape Frühling im Februar: Mittwoch warm und sonnig | Aktuelle Stunde | 25.02.2019 | UT | Verfügbar bis 04.03.2019 | WDR | Von Andreas Hodapp

Stand: 26.02.2019, 16:34