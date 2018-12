Marius Müller-Westernhagen wird 70

Marius Müller-Westernhagen blickt auf eine beispiellose Karriere zurück. Am Donnerstag (06.12.2018) feiert der gebürtige Düsseldorfer den 70. Geburtstag.

Seine Karriere begann vor über 50 Jahren. Der Sohn des Schauspielers Hans Müller-Westernhagen, der in Düsseldorf auf die Welt kam, als sein Vater gerade im Drama "Marius" spielte, entdeckte zunächst die Theaterbühne für sich.

Später landete er beim Fernsehen, Film und auch im Radio: So ist er in dem 1965 erschienenen WDR-Hörspiel "Wickie und die starken Männer" zu hören. Als "Theo" gelang ihm schließlich der Durchbruch.

Rebell und Poet

Doch die Schauspielerei reichte Westernhagen nicht, er will Rockstar werden. Auch das gelingt: 1975 erscheint sein Debütalbum, später sorgt er mit dem Lied "Dicke" für Empörung und etabliert sich als Rebell und Gossenpoet.

In den 80ern dann der Rollenwandel: Westernhagen wird massentauglich, füllt Stadien und etabliert sich als einer der größten Popmusiker des Landes.

Kaum in der Öffentlichkeit