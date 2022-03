Wesel: Auto fährt in den Rhein - Drei Personen vermisst

Drei weitere Jugendliche sollen laut ersten Befragungen der Polizei mit im Auto gewesen sein. Die Rettungskräfte haben mit einem Großaufgebot nach ihnen gesucht.

Um kurz nach 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in Wesel alarmiert. Laut mehreren Augenzeugen sei ein Auto im Weseler Stadthafen in den Rhein gefahren. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten zwei Insassen, ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger, gerettet werden. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da die Befragung der Polizei ergab, dass noch drei weitere Personen im Auto gewesen sein sollen, haben die Einsatzkräfte am Abend mit einem Großaufgebot nach dem Auto und den weiteren Insassen gesucht.

Großaufgebot von Einsatzkräften

Feuerwehr, Polizei und Wasserschutzpolizei waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Taucher aus Duisburg wurden angefordert und auch ein Hubschrauber sowie mehrere Boote der Wasserschutzpolizei und das Löschboot der Feuerwehr Wesel waren im Einsatz. Um den Rhein genau abzusuchen, wurden auch Boote mit einem Sonar eingesetzt. Mit einem Kran haben die Einsatzkräfte dann einen bislang unbekannten Gegenstand gefunden und ihn mit dem Sonar untersucht.

Suche nach weiteren Personen eingestellt

Thomas Verbeet, Leiter der Feuerwehr Wesel

Doch wegen der Dunkelheit und der gefährlichen Strömung für die Taucher wurde die Suche am späten Abend eingestellt. Das Risiko für die Einsatzkräfte sei zu hoch, sagte Thomas Verbeet, Leiter der Feuerwehr Wesel. Am Dienstagmorgen werde mit der Bergung des Objektes am Kran begonnen. Die Planungen dazu sind in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Wasser- und Schifffahrtsamt bereits angelaufen. Die Einsatzstelle sicherte in der Nacht das Wasser- und Schifffahrtsamt durch Lichtsignale und Radarbojen gegenüber der Berufsschifffahrt, sagte die Feuerwehr.

Unfallursache noch unklar

Am Abend konnte die Polizei noch keine Angaben dazu machen, weshalb das Auto in den Rhein gefahren ist. Ein Unfallaufnahmeteam ist noch am späten Abend an den Einsatzort gekommen. Die Ermittlungen laufen. Außerdem werden weiterhin Zeugen befragt.