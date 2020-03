Kreis Wesel pausiert bei Corona-Tests

Der Kreis Wesel führt seit Dienstagmittag (24.03.2020) keine weiteren Corona-Tests mehr durch. Es fehlen Kapazitäten in den Laboren, die das Virus in den entnommenen Proben nachweisen sollen. Der Kreis arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Alle Testzentren im Kreis betroffen

Die drei Testzentren des Kreises stellen den Betrieb ein. Aktuell kann der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises nicht sicherstellen, dass entnommene Proben auch untersucht werden. Die Auswertung von Abstrichen, die bereits durchgeführt worden sind, sollen noch geprüft werden.

In einem Umkreis von 150 Kilometern sucht der Kreis nach freien Kapazitäten in Laboren. In den Testzentren werden von Personen, die infiziert sein könnten, Abstriche durchgeführt. Diese werden in ein Labor geschickt, wo die Proben auf das Virus Covid-19 getestet werden.

Stand: 24.03.2020, 16:05