Feuer in einer Wohneinrichtung in Wesel

Erst gab es einen Knall im ersten Obergeschoss, dann entwickelte sich starker Rauch. In einem mehrstöckigen Wohnhaus in Wesel, ist es am Mittwochabend zu einem Brand gekommen. Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückten Feuerwehr und Rettungskräfte an. Das Haus wurde sofort evakuiert. Acht Personen wurden mit Anzeichen einer leichten Rauchvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar.