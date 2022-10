Baustellen-Stillstand macht Wermelskirchener wütend

Alle, die von den Vororten oder der Autobahn-Abfahrt „Schloss Burg/Wermelskirchen“ in die Stadt fahren wollen, müssen deshalb einen Umweg von mindestens sechs Kilometern in Kauf nehmen. Das kostet Zeit und bei den hohen Spritpreisen auch eine Menge Geld. Betroffen davon ist auch der Bürgerbus, der viermal pro Tag seine Runde dreht.

Keine Infos von der Autobahn GmbH

Was die Wermelskirchener jetzt richtig wütend macht, ist, dass auf der Großbaustelle seit fast acht Wochen nicht mehr gearbeitet wird. Auch bei der Autobahn GmbH als Bauherrin herrscht auf Nachfrage Funkstille. Und wie zum Hohn kündigt ein Schild an der Baustelle immer noch die Fertigstellung für Herbst 2022 an.

Gefährlicher Umweg

Die Anwohner befürchten jetzt, dass sie den ganzen Winter und auch im kommenden Jahr einen großen Umweg fahren müssen. Doch die Ausweichstrecke ist eng und kurvig. Bei Schnee und Eis könnte es dort zu Unfällen kommen. Gefährlich, vor allem für Ortsfremde und LKW .

Schlafen nur mit Ohropax

An der Pohlhausener Straße, über die der Umweg führt, wohnt Sandra Neumüller. Für sie und ihre Familie sei seit Monaten morgens um fünf die Nacht zu Ende. „Es fühlt sich an, als würden wir direkt an der Autobahn leben," sagt sie. Schlafen könnten sie nur noch mit Ohrenstöpseln.

Baustellen-Ampel statt Einbahnstraße