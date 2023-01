Ast abgebrochen am Wermelskirchener Weihnachtsbaum

Viele Fragen offen

Aber am Freitag war ein großer Ast aus dem Baum abgebrochen und auf die Terrasse eines Restaurants gestürzt. Verletzt wurde mit viel Glück zwar niemand, der abgebrochene Ast wirft dennoch Fragen zur Sicherheit des Baumes auf.

War der abgebrochene Ast ein Einzelfall, oder sind noch mehr Äste von Bruch bedroht? Wie sieht es generell mit der Standfestigkeit des Baumes aus? Und wie gesund ist er überhaupt noch?

Zu viele Zapfen?

Ein Grund für den Schaden könnte laut der Wermelskirchener Bürgermeisterin Marion Lück die Mast sein. Derzeit hingen ungewöhnlich viele schwere Zapfen in der Tanne. In der vergangenen Woche gab es zudem an einigen Tagen starken Wind in der Stadt. Am Montag wurden zunächst die Reste des riesigen Astes beseitigt.