Deutsche Kinder unzufriedener als Kinder aus Nachbarländern

In Deutschland geben demnach 75 Prozent der Mädchen und Jungen an, mit ihrem Leben sehr zufrieden zu sein - in anderen Industrieländern sind es deutlich mehr.

Niederlande liegen im Vergleich vorn

Mehr zufriedene Kinder leben zum Beispiel in den Niederlanden - da sagen 90 Prozent, dass sie sehr zufrieden sind. Auch in der Schweiz (82 Prozent) und in Frankreich (80 Prozent) sind mehr Kinder zufrieden als in Deutschland. Laut Unicef könne das etwa daran liegen, dass die Eltern vieler deutscher Kinder mehr Ängste und Sorgen haben als Erwachsene in anderen Ländern. Und das wirkt sich auf die Kinder aus.

"75 Prozent ist einerseits ein guter Wert, man kann es aber auch umdrehen und sagen: Jedes vierte Kind ist nicht sehr zufrieden" , sagte der Sprecher von Unicef Deutschland in Köln, Rudi Tarneden. "Und das ist im internationalen Vergleich eben gar nicht so gut."

Das Logo des Kinderhilfswerks UNICEF

In der Türkei sind Kinder der Unicef-Studie zufolge mit 53 Prozent am unzufriedensten. Die ersten Plätze belegen im internationalen Vergleich die Niederlande, Dänemark und Norwegen.

Unzureichende Schulbildung in reichen Ländern

Insgesamt haben laut der Untersuchung des Unicef-Forschungszentrums Innocenti viele Kinder in reichen Ländern mit Problemen wie Übergewicht, unzureichenden schulischen Kenntnissen und mentalen Problemen zu kämpfen. Das Kinderhilfswerk hat 41 Länder in der Studie vor der Corona-Pandemie untersucht.