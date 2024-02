Weltweites Kundenwachstum stimmt Deutsche Telekom optimistisch

Die berichteten Zahlen wirken zunächst widersprüchlich: Der Umsatz der Telekom sank um rund 2 Prozent auf 112 Milliarden Euro. Dagegen verdoppelte sich der Nettogewinn auf annähernd 18 Milliarden Euro. Ursache sind Sondereinflüsse: So hat die Telekom Milliarden eingenommen, weil sie einen Großteil ihres Funkturmgeschäfts in Deutschland und Österreich verkauft hat. Dazu kam ein schwächerer Dollar. Ohne solche Effekte gab es 2023 ein kleines Umsatzplus, der bereinigte Gewinn sank dagegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf knapp acht Milliarden Euro.

Geld aus den USA für Glasfaser in Deutschland

Telekom-Vorstandsvorsitzender Tim Höttges.

Profitieren kann die Telekom von einem weltweit stabilen Kundenwachstum. Auf dem deutschen Heimatmarkt wuchs die Zahl der Vertragskunden im Mobilfunk um 1,2 Millionen. Ein Grund dafür seien neue Familientarife. Wichtig ist auch das US-Geschäft der Telekom. T-Mobile US schüttet erstmals eine Dividende aus, dieses Geld landet zum Teil in der Bonner Konzernkasse. Dies helfe, die Rekordinvestitionen in Glasfaser und in 5G-Netze in Deutschland und Europa zu unterstützen, kündigt Telekom-Chef Höttges an.

Beim Glasfaserausbau in Deutschland hat die Telekom ihr selbstgesetztes Tempo erreicht und kommt auf 2,5 Millionen Anschlüsse pro Jahr. Bis 2030 will der Bonner Konzern 25 Millionen Haushalten in Deutschland einen Glasfaseranschluss bis ins Haus anbieten.

Zahl der Telekom-Beschäftigten sinkt weiter

2023 sank weltweit die Zahl der Telekom-Mitarbeiter weiter. In Deutschland waren es mit 78.600 Beschäftigten 3,5 Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. In den kommenden Monaten stehen Tarifverhandlungen an. Die Gewerkschaften haben noch keine Forderungen gestellt.

Höhere Dividende für Telekom-Aktionäre

Vom abgeschlossen Geschäftsjahr profitieren die Aktionäre der Telekom. Die Dividende steigt um zehn Prozent auf 77 Cent pro Aktie. Außerdem hat die Telekom mit einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm begonnen, um die T-Aktie attraktiver zu machen. Allerdings kommt die Papiere der Telekom zum Handelsbeginn zunächst unter Druck, die Aktie verliert zeitweise bis zu drei Prozent.

