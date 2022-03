Weltkriegsbombe in Köln-Bayenthal gefunden

Die Bombe liegt im Bereich Bonner Straße/Annastraße. Es handelt sich nach Angaben der Stadt Köln um eine britische Fünf-Zentner-Bombe, die bei Bauarbeiten am Mittwochabend gefunden wurde. Sie soll am Donnerstag, 31. März 2022, entschärft werden. Das Ordnungsamt beginnt um 9 Uhr mit dem ersten Klingelrundgang und der Evakuierung des Gefahrenbereichs. Rund 7.400 Anwohnerinnen und Anwohner müssen ihre Häuser und Wohnungen wegen der Entschärfung verlassen.

Schulen und Kitas bleiben im Evakuierungsbereich geschlossen

Alle Schulen und Kitas innerhalb des Evakuierungsbereiches bleiben am Donnerstag geschlossen: Das Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium, die Maria-Sibylla-Merian-Schule, die Franziskus-Schule, die Katholische Grundschule Annastraße. Außerdem die Kindertagesbetreuungen am Mathiaskirchplatz, die Kita Rheinsteinstraße und die Kindertagespflege Nimmerland. Laut Stadt sind außerdem viele Mitarbeitende zahlreicher Unternehmen, Arztpraxen und Dienstleister betroffen, die ihre Arbeitsplätze verlassen müssen.

Ordnungsamt richtet Anlaufstelle in Sporthalle am Südstadion ein

Das Ordnungsamt bereitet zur Zeit den Einsatz vor und informiert die Anwohner mit Schreiben, die an den Haustüren angebracht werden. Für alle Bürgerinnen und Bürger wird in der Sporthalle am Südstadion, Klaus-Ulonska-Weg, eine Anlaufstelle eingerichtet. Der Zugang ist an der Vorgebirgstraße. Wer an Corona erkrankt oder quarantänepflichtig ist , wird gesondert transportiert und in einer isolierten Anlaufstelle untergebracht. Die Stadt bittet darum, dass alle von der Evakuierung betroffenen Kölner beim Verlassen der Wohnung einen Ausweis und bei Bedarf auch ihre Medikamente mitnehmen sollten. Es könne bis zum frühen Abend dauern, bis alle in ihre Wohnungen zurückkehren könnten.