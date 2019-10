In der Scheffelstraße in Köln-Lindenthal ist am Montagvormittag (14.10.2019) eine Bombe gefunden worden.

Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie die Stadt mitteilte, müssen die Anwohner im Umkreis von 500 Metern um den Fundort ihre Wohnungen und Büros verlassen.

7.600 Menschen betroffen

Auch Teile der Uniklinik müssen geräumt werden. Insgesamt geht die Stadt von 7.600 betroffenen Menschen aus. Eine Anlaufstelle für Betroffene ist ist im Apostelngymnasium, Biggestraße 2, eingerichtet.

Betroffen von der Sperrung sind auch die KVB-Linien 7 und 13 sowie die Buslinien 136 und 146. Die KVB-Linien queren weiterhin das Gebiet, aussteigen können Fahrgäste aber nicht mehr. Die Busse werden voraussichtlich umgeleitet. Während der Entschärfung wird auch der Luftverkehr kurzfristig eingestellt. Straßensperrungen gibt es auf der Dürener Str., der Gleueler Straße und dem Gürtel.

Evakuierungsradius Bombe in Lindenthal

Die Bombe soll im Laufe des Tages entschärft werden. Der genaue Zeitpunkt der Entschärfung steht aber noch nicht fest.

Stand: 14.10.2019, 14:53