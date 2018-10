Die bei niedrigem Wasserstand im Rhein bei Köln-Poll entdeckte Bombe ist laut Stadt Köln erfolgreich kurz nach 13 Uhr am Donnerstag (18.10.2018) gesprengt worden. Die Rodenkirchener Autobahnbrücke über der A4 war während der Sprengung nicht gesperrt. Luftverkehr und Schiffsverkehr seien kurzfristig beeinträchtigt gewesen. Evakuierungen waren nicht erforderlich.

Sprengung am Ufer im Baggerloch

Bagger bereitet Sprengung vor

Für die Sprengung der amerikanischen 50 Kilo schweren Fliegerbombe hatte ein Bagger am Donnerstagmorgen aus Sicherheitsgründen ein Loch am Rheinufer ausgehoben. Bei der Sperrung dann am Donnerstagmittag gab es keine Zwischenfälle.

Passanten hatten Bombe im Rhein gesehen

Abgesperrter Sprengungsbereich

Die Bombe war bereits am Mittwoch (17.10.208) in Höhe der Rodenkirchener Brücke im Rhein zusammen mit einer Granate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei konnte die Granate bereits geborgen werden.